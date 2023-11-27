Кабмин РФ выделит более 30 млрд руб. на лечение детей с редкими заболеваниями

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направит более 30 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня направим свыше 33 млрд рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства. Добавятся также новые уникальные методы терапии. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам больше наших ребят смогут получить своевременное лечение и возможность восстановиться после болезни", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что фонд "Круг добра" получает финансирование на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Среди его приоритетных задач - организация лечения, реабилитации, закупка дорогостоящих медицинских изделий, препаратов, в том числе зарубежных, еще не зарегистрированных в России.

"За три года поддержку получили более 23 тысяч пациентов", - сказал Мишустин.

Мишустин также затронул тему борьбы с сахарным диабетом у детей.

"Правительство поддержит регионы, чтобы они могли приобретать достаточное количество систем непрерывного мониторинга глюкозы и обеспечивать ими детей с диабетом первого типа. Направим на эти цели свыше одного миллиарда рублей на текущий год и еще 4 млрд 100 млн рублей - на следующий", - сказал Мишустин.

Правила распределения субсидий в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" утверждены, сказал глава правительства.