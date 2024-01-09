НМИЦ эндокринологии объяснил увеличение закупок сахароснижающих препаратов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Увеличение закупок сахароснижающих препаратов объясняется, в том числе, ростом числа пациентов с диабетом за счет впервые выявленных больных, сообщили "Интерфаксу" в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России.

"Рост закупок сахароснижающих препаратов объясняется рядом обстоятельств, (в частности), увеличением, в целом, числа пациентов с сахарным диабетом за счет впервые выявленных больных, также требующих назначения сахароснижающей терапии", - говорится в комментарии.

Еще одной причиной роста закупок названо начало целевого финансирования регионов по федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом".

Кроме того, часть лекарств выписывают врачи смежных специальностей - кардиологи. Данная группа препаратов доказано снижает развитие сердечно-сосудистых осложнений и назначается, согласно клиническим рекомендациям, пациентам с хронической сердечной недостаточностью, даже без сопутствующего сахарного диабета, сообщили в НМИЦе.

"При этом ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом нормальная, никаких оснований для беспокойств нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Коммерсантъ", в январе-ноябре 2023 года на бюджетные средства было приобретено сахаропонижающих препаратов для пациентов с диабетом второго типа почти на 36 млрд рублей, что на 66% больше год к году. Эксперты объяснили изданию эту тенденцию в том числе тем, что увеличивается число россиян, страдающих диабетом.