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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ушаков не верит, что уничтожение руководства ХАМАС принесет Израилю безопасность

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Уничтожение руководства ХАМАС вряд ли обеспечит Израилю безопасность, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Он высказал это мнение, выступая на "Примаковских чтениях".

"Даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля", - сказал он.

По мнению Ушакова, "через какое-то время волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, этого исключать нельзя".

ХАМАС Юрий Ушаков сектор Газа Израиль
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