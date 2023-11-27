Ушаков не верит, что уничтожение руководства ХАМАС принесет Израилю безопасность

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Уничтожение руководства ХАМАС вряд ли обеспечит Израилю безопасность, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Он высказал это мнение, выступая на "Примаковских чтениях".

"Даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля", - сказал он.

По мнению Ушакова, "через какое-то время волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, этого исключать нельзя".