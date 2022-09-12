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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Лавров обсудил с лидером ХАМАС ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, находящегося в Москве во главе делегации движения, стороны обсудили развитие ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП (Организация освобождения Палестины - ИФ) и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в этот же день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провел в МИД РФ развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС.

Сергей Лавров ХАМАС
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