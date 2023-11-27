Взлетно-посадочную полосу на севере Камчатки подтопило в результате шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Морские волны в ходе шторма подтопили взлетно-посадочную полосу аэропорта Тиличики в Олюторском районе на севере Камчатского края, но вода уже сошла, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

По его словам, из-за подтопления аэропорта самолеты и вертолеты туда пока не летают.

"Вода с полосы в Корфе сошла. Через пару дней график полетов будет восстановлен", - написал Лебедев.

Аэропорт Тиличики (административный центр Олюторского района) находится в населенном пункте Корф, закрытом после разрушительного землетрясения 2006 года. В Тиличиках проживает порядка 1,7 тыс. человек.