Росавиация заключила контракт на реконструкцию ВПП камчатского аэропорта "Тиличики"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ФКП "Аэропорты Камчатки" (структура Росавиации) подписало с ООО Специализированный застройщик "Трест" (СЗ, Камчатский край) договор на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) в самом северном камчатском аэропорту "Тиличики", сообщается на сайте госзакупок.

Контракт заключен по стартовой цене - 1,676 млрд рублей - с единственным заявителем. Аукцион признан несостоявшимся.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт ВПП, рулежных дорожек, основного перрона и самолетной стоянки. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2027 года.

Как сообщалось, в 2023 году конкурс на проектирование и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта " Тиличики " выиграло ООО "УНР-524 Полимертепло" (Санкт-Петербург), стоимость контракта составила 1,958 млрд рублей. Согласно его условиям, подрядчик в 2023-2025 годах должен был спроектировать и выполнить реконструкцию ВПП, включая рулежные дорожки. В январе 2024 года контракт был расторгнут.

Аэропорт "Тиличики", обслуживающий более 70% всех внутрирегиональных авиамаршрутов (через него пассажиры и грузы отправляются во все северные точки Камчатского края), нуждается в реконструкции после землетрясения. ВПП постепенно погружается в воду, поскольку расположена на песчаной косе. Из-за погодных условий и размокающей полосы аэропорт не принимает самолеты до 40 дней в году.

ООО СЗ "Трест" зарегистрировано в 2007 году. В разные годы спецзастройщик выполнял контракты на объектах Камчатского края, крупнейшие из них - строительство газовой котельной (1,7 млрд рублей), учебных корпусов школ (1,5 млрд рублей и 1,3 млрд рублей), театра кукол (1,4 млрд рублей). По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит местному предпринимателю Вагифу Мурсалову.

