Лавров заявил, ситуация сейчас в мире не лучше, чем в эпоху холодной войны

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация в международных отношениях ничем не лучше, чем во времена холодной войны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отвечу вопросом на вопрос: а чем нынешняя ситуация лучше, безопаснее, чем в эпоху холодной войны?" - сказал Лавров на "Примаковских чтениях", отвечая на вопрос о том, возможно ли формирование будущего мирового порядка без таких событий, после которых формировались предыдущие - то есть крупной войны или событий, подобных холодной войне.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что мир уже живёт в эпоху второй холодной войны, министр отметил, что, "наверное, ее нужно назвать по-другому, потому что во время холодной войны были сдержки и противовесы".

"Был настрой у великих держав, соперничающих лагерей - США-Советский союз, НАТО-Варшавский договор - сдерживать соперничество политико-дипломатической практикой", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что в эпоху холодной войны зародился и достиг результатов диалог по контролю над вооружениями, что внушало спокойствие.

"Ни в Соединённых Штатах, ни в Советском союзе, ни в странах социалистического блока, ни в странах НАТО и Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее. А сейчас такие страхи сплошь и рядом, в выступлениях политиков, неправительственных организаций, это иная ситуация", - сказал глава МИД РФ.