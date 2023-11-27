Лавров на фоне санкций не видит смысла искать улучшения отношений с ЕС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров на данном этапе не считает целесообразным задумываться о путях восстановления отношений России и Евросоюза и не видит перспектив снятия санкций ЕС по завершении украинского конфликта. Он заявил об этом на "Примаковских чтениях".

"Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, на данном этапе нам вообще не надо. Нам сейчас надо думать, как нам не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона, - сказал министр. - Мы должны обезопасить себя во всех ключевых отраслях нашей экономики, нашей жизни в целом, нашей безопасности, конечно, от которых зависит будущее страны".

Глава МИД отметил: "Мы должны производить все самостоятельно, чтобы никакой новый каприз, когда и если захотят на нас накидываться с санкциями, чтобы мы от этого не страдали".

"Но я вам скажу так: и санкции-то никуда не исчезнут. У меня ощущение... они говорят об этом, что когда все закончится, а они хотят закончить так, втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями", - заявил он, добавив, что эту паузу Запад хочет использовать для вооружения Киева и продолжения агрессии, гибридной и негибридной, против России.

"Когда протрезвление придет, и если оно придет, и они будут нам что-то предлагать, мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надежны и договороспособны, - сказал Лавров. - Они свою договороспособность и репутацию подорвали очень и очень сильно. Может быть, не окончательно еще".