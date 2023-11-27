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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Российские военные уничтожили 21 украинский дрон в ДНР и Запорожской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили 21 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике и Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российской группировок войск поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное (ДНР), а также живая сила и военная техника в 107 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Донецк ДНР ВСУ Запорожская область
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