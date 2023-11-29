Военные ЦВО уничтожили район артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Расчеты пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Центрального военного округа уничтожили на краснолиманском направлении позиционный район артиллерии ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

"Получив координаты района размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-Б" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении военного ведомства, распространившего видео боевой работы российских артиллеристов.

Кроме того, уничтожены погреба для хранения боеприпасов, точка подвоза и разгрузки.

Минобороны России показало также кадры уничтожения бронетехники противника, обнаруженной разведгруппой одного из соединений Южного военного округа.

Действуя вблизи линии боевого соприкосновения, разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата выявили две боевые машины пехоты, легкобронированный пикап и скопление живой силы ВСУ, говорится в сообщении.

"По выявленным координатам был нанесен удар двумя боевыми машинами РСЗО "Град". БПЛА зафиксировал поражение нескольких целей противника. После реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике отработал расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет", который успешно уничтожил украинскую БМП-2," - сообщило Минобороны.

Военные также опубликовали кадры залповой стрельбы кораблем из Черного моря крылатыми ракетами по объектам армии Украины.

На видео ведомства корабль осуществляет пуск крылатых ракет в светлое время суток.

"Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", - говорится в сообщении министерства.

"Залповый пуск четырех крылатых ракет по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - сказано в релизе.

"Корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства", - отметили в Минобороны РФ.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.