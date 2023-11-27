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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Минобороны РФ сообщило об отражении шести украинских атак за сутки в рамках СВО

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак украинской армии на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, сообщил в понедельник официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге.

По его данным, потери вооруженных сил Украины здесь "составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"".

Еще три атаки противника отражены на краснолиманском и запорожском направлениях.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил Конашенков.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка (ДНР), а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", сказал Конашенков.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, украинские потери составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сказал Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР Игорь Конашенков ЛНР Минобороны
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