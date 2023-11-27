Замглавы МИД Богданов встретился с родственниками освобожденного ХАМАС россиянина

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял родственников освобожденного движением ХАМАС российского гражданина Рона Кривого, сообщили в понедельник в МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что замминистра "просил передать наилучшие пожелания Рону Кривому, а также слова поддержки родным и близким всех пострадавших в ходе трагических событий 7 октября в Израиле".

"Заверил, что предпринимаемые российской дипломатией во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами энергичные усилия по скорейшему возвращению домой удерживаемых в секторе Газа заложников-граждан России будут продолжены", - заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади также отметили, что "в ходе состоявшейся теплой беседы соотечественники выразили глубокую признательность МИД России за проделанную работу, результатом которой стал выход их брата на свободу".