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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Замглавы МИД Богданов встретился с родственниками освобожденного ХАМАС россиянина

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял родственников освобожденного движением ХАМАС российского гражданина Рона Кривого, сообщили в понедельник в МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что замминистра "просил передать наилучшие пожелания Рону Кривому, а также слова поддержки родным и близким всех пострадавших в ходе трагических событий 7 октября в Израиле".

"Заверил, что предпринимаемые российской дипломатией во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами энергичные усилия по скорейшему возвращению домой удерживаемых в секторе Газа заложников-граждан России будут продолжены", - заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади также отметили, что "в ходе состоявшейся теплой беседы соотечественники выразили глубокую признательность МИД России за проделанную работу, результатом которой стал выход их брата на свободу".

МИД Михаил Богданов ХАМАС Израиль
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