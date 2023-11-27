ХАМАС хочет добиться соглашения с Израилем по освобождению из заложников не только женщин и детей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС стремится достичь договоренностей с Израилем по освобождению заложников, среди которых будут не только женщины и дети, сообщают ближневосточные СМИ.

"Группировка стремится достичь новой сделки, которая включает освобождение дополнительных заложников, не только женщин и детей", - приводит СМИ слова зампреда ХАМАС в секторе Газа Халила аль-Хайи.

В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщает, что стартовал очередной этап передачи израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. ХАМАС освобождает 11 израильтян и шестерых подданных Таиланда.

ХАМАС в первый день перемирия, 24 ноября, освободил 13 заложников, затем - 20 и 17 во второй и третий день соответственно.

Западные СМИ сообщают, что по данным движения, оно получило от израильской стороны списки лиц, которых Израиль планирует освободить позднее в понедельник. Они включают трех женщин и 30 несовершеннолетних.

По данным The Times of Israel, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных.

Ранее в понедельник МИД Катара сообщил о достижении между ХАМАС и Израилем договоренностей о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Изначально перемирие заключили на четыре дня, последний приходится на понедельник. Позднее "Гаарец" сообщил, что неназванный израильский чиновник подтвердил эту информацию. Он уточнил, что как ожидается, ХАМАС за эти дополнительные дни освободит еще 20 заключенных.

В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо очередное голосование израильских министров.