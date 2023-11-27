Пресс-секретарь Meta заочно арестован в РФ по делу о содействии терроризму

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна, обвиняемого в содействии террористической деятельности.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Энди Марка Стоуна меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-секретарь суда Ольга Назарова.

В суде уточнили, что органами следствия Стоуну заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения (ч.2 ст.205.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет заключения.

Стоун объявлен в международный розыск.

Судебное заседание прошло еще 24 ноября. Решение о заочном аресте не вступило в законную силу, поскольку обжаловано стороной защиты в Мосгорсуд.

Ранее СКР сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ.

В ведомстве отметили, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

В СКР тогда пообещали дать правовую оценку действиям Стоуна.