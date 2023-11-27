"Роснефти" разрешили самой определять перечень раскрываемой информации

Соответствующий президентский указ дает это право и некоторым другим организациям

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праве ряда эмитентов, включая НК "Роснефть", ретроспективно - с 1 июля 2023 года - не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков.

Указ №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами" опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет перечисленные в прилагаемом к указу перечне компании и банки правом "самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению".

Такой возможностью компании имеют право воспользоваться, если раскрытие или предоставление информации "приведут или могут привести" к введению санкций в отношении "российских хозяйственных обществ и (или) иных лиц". При этом скрываемые сведения должны быть направлены в Банк России.

Не раскрытая на основании этого указа, но предоставленная Центробанку и федеральным органам исполнительной власти информация, в том числе по их запросам, и иным лицам, не подлежит обнародованию, включая размещение в государственных информационных системах и других источниках, говорится в документе.

Согласно перечню, прилагающемуся к указу, право самостоятельно определять объем раскрываемых данных получили 46 организаций. Среди них "Роснефть" и ряд ее структур, "Славнефть" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти"), "Башнефть", банк "Пересвет", Всероссийский банк развития регионов и др.

В июле 2023 года правительство не стало продлевать действовавшее почти полтора года правило, позволяющее компаниям не раскрывать сведения о своей деятельности. Вместо этого было принято постановление №1102, которое разрешило ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.

Этот вариант не устроил некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимали попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Источники "Интерфакса" рассказывали, что письма с предложениями закрыть значительную часть отчетности, направили в правительство председатель комитета эмитентов акций "Московской биржи" Андрей Бугров, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин.

Однако публичной поддержки от ЦБ, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили. В ЦБ говорили "Интерфаксу", что, по мнению регулятора, действующий режим раскрытия корпоративной информации учитывает все имеющиеся санкционные риски, введение дополнительных ограничений повредило бы инвесторам и рынку.