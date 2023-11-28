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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Президент РФ сможет устанавливать особенности учета информации о ценных бумагах и создания компаний

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ может получить полномочия устанавливать особые правила учета информации о ценных бумагах, а также особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Соответствующая инициатива подготовлена депутатами Госдумы, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

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По его словам, эти полномочия предлагается закрепить в законе 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Коррективы в закон оформлены в виде поправок ко второму чтению в один из находящихся на рассмотрении в Госдуме законопроектов.

Согласно предлагаемым поправкам, президент РФ, кроме того, сможет устанавливать особенности "создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юридических лиц", в том числе по раскрытию или предоставлению информации об их деятельности, особые правила по совершению сделок, включая их нотариальное удостоверение.

Также поправки наделяют президента РФ правом вводить временное управление в отношении находящегося на территории России "движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств".

Госдума
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