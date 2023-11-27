Комитет Думы согласен разрешить банкам размещать рекламу в космосе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет госкорпорации "Роскосмос" размещать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры.

Подтверждена заинтересованность в космической рекламе со стороны крупных российских банков и страховых компаний, следует из пояснительных материалов к документов.

Законопроект № 465445-8 в парламент в октябре внесла группа сенаторов и депутатов, он уточняет полномочия "Роскосмоса" в области рекламной деятельности и наделяет корпорацию правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещения рекламы на космической технике. Договоры на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры в федеральной собственности будут заключаться без проведения торгов. Прибыль предлагается делить пополам: половина в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса", говорится в пояснительных материалах.

"Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода", - говорится в пояснительной записке.

По оценке госкорпорации, потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Комитет по собственности Госдумы в своем заключении напоминает, что предоставление коммерческих услуг частным компаниям посредством демонстрации в космосе рекламы их продукции или непосредственно логотипов ее производителей традиционно является стабильным источником получения участниками космической деятельности дополнительных доходов.

"Так, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции "Мир" космонавты продемонстрировали метровый макет банки "Pepsi-Cola", в 2001 году на обтекателе ракеты - носителя, доставляющей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль "Звезда", размещалось трехметровое изображение эмблемы компании "Pizza-Hut". Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика авиакомпании "S7", а в 2021 году госкорпорация "Роскосмос" разместила баннер на ракете-носителе, и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил ПАО "СберБанк России" со 180-летием. В 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм "Вызов", - перечисляет комитет.

"Принимая во внимание важность и перспективность данного направления, его высокую значимость для развития российской космонавтики, возможность привлечения дополнительных средств в развитие инновационных космических программ и проектов, комитет в целом поддерживает представленную концепция законопроекта", - говорится в заключении.

При этом ко второму чтению комитет предлагает расширить возможный спектр предлагаемых коммерческих рекламных услуг в космосе и внести в него такие виды рекламной деятельности как выполнение на заказ конкретных работ (съемка фильмов, фотографирование объектов и явлений), производство рекламных роликов и обучающих передач, демонстрация продукции и профессиональных навыков, исполнение определенных произведений, исследований.

Также по мнению комитета необходимы корреспондирующие поправки в Бюджетный кодекс.