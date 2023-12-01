Космический грузовик "Прогресс МС-25" с перепелиными яйцами для эксперимента отправится к МКС в пятницу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25", как ожидается, в пятницу отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем состоится с площадки №31 космодрома Байконур в 12:25 по Москве.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 3 декабря в 14:15 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 179 суток.

В материалах госкорпорации к запуску также отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-25" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 50 минут.

Сообщалось, что к МКС на корабле отправится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела для эксперимента "Перепел".

В ходе эксперимента яйца поместят в "Инкубатор", и космонавты отследят стадию развития эмбрионов. Затем в капсулах отправят на Землю, где специалисты продолжат проведение исследования. Данный эксперимент поможет в будущем в создании ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания в межпланетных перелетах.

По данным госкорпорации, грузовик также доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств.