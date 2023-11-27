Путин подписал закон о приватизации заброшенных речных портов по стартовой цене 1 рубль

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий приватизацию объектов речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Документ размещен в понедельник на официальном портале опубликования правовых актов.

Закон был принят Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Федерации 22 ноября. Он вносит изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта и закон о приватизации государственного и муниципального имущества.

Согласно закону, начальная цена продажи объекта речного порта в ненадлежащем состоянии устанавливается равной одному рублю. Критерии отнесения портов к невостребованным объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, устанавливаются правительством РФ.

Договор купли-продажи объекта должен устанавливать срок его приведения в порядок в пределах пяти лет. В случае невыполнения данного условия договор с новым собственником будет расторгнут без возмещения затрат.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Проект федерального закона о приватизации речных портов был разработан в Минтрансе в начале 2017 года. Ведомство предложило проводить конкурсы по продаже речных портов с установлением начальной цены продажи в размере 1 рубль. Сообщалось, что принятие законопроекта ускорит передачу права собственности государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.