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Госдума запросила у вице-премьера Савельева данные о мерах поддержки речного транспорта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли обращение к вице-премьеру Виталию Савельеву по вопросу о мерах, которые правительство принимает для развития внутреннего водного транспорта в России.

"Принимая во внимание экономический потенциал внутренних водных путей РФ, рентабельность речных перевозок, Государственная Дума обращается с просьбой проинформировать Государственную Думу о принимаемых правительством РФ мерах по развитию перевозок внутренним водным транспортом, в том числе в Волжском и Камском бассейнах внутренних водных путей", мерах поддержки производства и эксплуатации российских пассажирских речных и скоростных судов на подводных крыльях, а также мерах поддержки, направленных на субсидирование услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по межсубъектным маршрутам, говорится в обращении.

Депутаты считают, что "ситуация, сложившаяся в экономике в настоящее время, требует адаптации транспортной системы РФ, важнейшей частью которой являются внутренние водные пути, к новым условиям".

Они также напоминают, что вопросы приоритетного развития внутреннего водного транспорта не раз обсуждались в Госдуме.

Госдума правительство Виталий Савельев
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