В Дагестане восстановлено прерванное шквалистым ветром электроснабжение

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Россети Северный Кавказ" восстановили прерванное непогодой электроснабжение в десятках селах республики, сообщает пресс-служба компании.

"К 19:00 по Москве завершили восстановительные мероприятия на 33 линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ, работа которых была нарушена сегодня утром из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с. В целом восстановлено электроснабжение более 20,2 тыс. частных и многоквартирных домов в 105 населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по индивидуальным заявкам продолжается работа на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Ранее сообщалось, что в регионах юга России, в том числе Дагестане, из-за сильных ветров без электричества остались 1,2 млн потребителей.