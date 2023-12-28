В Дагестане без электричества остаются уже 90 тысяч человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Дагестане число потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, превзошло 90 тысяч человек, сообщила прокуратура республики и добавила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии.

Прокуроры обещают дать оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.

Ранее в Минэнерго России сообщали, что из-за ветра в Дагестане без электричества остались порядка 38 тысяч жителей в 38 селах.