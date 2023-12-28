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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Дагестане без электричества остаются уже 90 тысяч человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Дагестане число потребителей, оставшихся без света из-за непогоды, превзошло 90 тысяч человек, сообщила прокуратура республики и добавила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии.

Прокуроры обещают дать оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.

Ранее в Минэнерго России сообщали, что из-за ветра в Дагестане без электричества остались порядка 38 тысяч жителей в 38 селах.

Дагестан Минэнерго Прокуратура Дагестана
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