Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз России подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 году) превысит 65 млн тонн.

"В 2023 году получим второй по объему урожай в истории России. За счет этого не только полностью закроем внутренние потребности, но также сможем направить рекордные объемы зерна нашим зарубежным партнерам. По планам, это более 65 млн тонн за сезон", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба, который прошел в координационном центре правительства на ВДНХ.

По словам министра, уборочная кампания практически завершена. В частности, зерновые и зернобобовые культуры убраны почти с 98% площадей. Намолочено свыше 151 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе почти 99 млн тонн пшеницы.

Министр также сообщил о "существенном приросте производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха". Сбор риса превышает 1,1 млн тонн, что на 24% выше показателя 2022 года. Гречихи намолочено 1,6 млн тонн, что является одним из наивысших результатов. "Кроме того, в 2023 году выросло производство масличных, картофеля, овощей, сахарной свеклы и ряда других культур. Таким образом, российский АПК сформировал надежную основу продбезопасности нашей страны, - подчеркнул Патрушев. - Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке".

По его словам, динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции. В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель. "При этом по отдельным категориям, где в силу объективных причин наблюдается опережающий рост стоимости, прежде всего, это мясо кур и яйца, правительством выработан специальный комплекс мер. Он направлен на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке. Это позволит стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукции для потребителей", - заявил министр.

Говоря о реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", Патрушев сообщил, что с учетом результатов 2023 года в сельских агломерациях будет построено или обновлено 3,8 тысячи соцобъектов, 1,5 тысячи километров дорог, введено или приобретено 7,5 млн квадратных метров жилья и реализовано 12 тысяч проектов благоустройства.