Национализированная "Конти-Рус" увеличит экспортные продажи в 1,5 раза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Конти-Рус", акции которого были национализированы в начале ноября 2023 года, планирует расширить географию экспорта и увеличивать объемы продаж, сообщил Минсельхоз Курской области.

"Основные цели на будущее "Конти-Рус": к 2026 году довести географию продаж до 40 стран, увеличить продажи в 1,5 раза, открыть представительства в ОАЭ и Китае", - говорится в сообщении.

Сейчас компания поставляет на экспорт кондитерскую продукцию в 34 страны. В 2023 году она отправила на экспорт 28,2 тысячи тонн кондитерских изделий на сумму порядка $58 млн.

Группа "Конти" основана в 1997 году. Ключевые бренды компании - Bonjour, Аmour, Do!, "Супер-Контик", "Золотая лилия", Esfero, "Тими", "Джек", "Живинка", Merletto, Shokotel, Konti Life.

С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" выступало курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров "Конти-Рус" Александр Сиделин.

Ленинский суд Курска 2 ноября 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус".

Актуальных акционеров "Конти-Рус" не раскрывала. В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.

"Конти-Рус", согласно отчету, поставляет свою продукцию в страны постсоветского пространства, а также в Израиль, Китай, Монголию и ряд других государств. Выручка компании по итогам 2022 года составила 15,4 млрд рублей, в том числе от экспорта - 4,6 млрд рублей, от продаж на внутреннем рынке - 10,8 млрд рублей. В 2022 году курскими предприятиями компании было произведено 80 тысяч тонн кондитерских изделий, по итогам 9 месяцев 2023 года - 56,7 тысячи тонн. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.