Принят в I чтении проект о продлении мер по снижению последствий от санкций

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о продлении на 2024 год мер по снижению негативных последствий от недружественных действий иностранных государств.

В частности, законопроектом (№475970) предусматривается продление на период 2024 года действия специального регулирования в части полномочий правительства Российской Федерации принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления действий в сферах: разрешительной и контрольно-надзорной деятельности; корпоративных отношений, государственных (муниципальных) закупок, строительства и градостроительной деятельности.

Этот порядок касается и социально-трудовых отношений, а также будет действовать в отношении приема лиц, проживающих за рубежом, в российские образовательные организации, открытия пунктов пропуска через государственную границу РФ; предоставления государственных или муниципальных преференций и иных мер, отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.