Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Принят в I чтении проект о продлении мер по снижению последствий от санкций

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о продлении на 2024 год мер по снижению негативных последствий от недружественных действий иностранных государств.

В частности, законопроектом (№475970) предусматривается продление на период 2024 года действия специального регулирования в части полномочий правительства Российской Федерации принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления действий в сферах: разрешительной и контрольно-надзорной деятельности; корпоративных отношений, государственных (муниципальных) закупок, строительства и градостроительной деятельности.

Этот порядок касается и социально-трудовых отношений, а также будет действовать в отношении приема лиц, проживающих за рубежом, в российские образовательные организации, открытия пунктов пропуска через государственную границу РФ; предоставления государственных или муниципальных преференций и иных мер, отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Зюганов сообщил, что Совфед 13 декабря объявит о выборах президента РФ

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на треть

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });