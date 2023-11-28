Поправки о продлении особых корпоративных правил на 2024 год прошли I чтение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до конца 2024 года действия ряда особых правил регулирования корпоративных отношений.

В проекте № 475970-8 прописана возможность для компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью, а также иметь совет директоров в "усеченном" формате даже в случае выбытия из него более половины состава. Пакет поправок к ряду законов правительство внесло в Думу в начале ноября.

Частично документ совпадал с законопроектом № 444871-8, внесенным в Госдуму еще в сентябре группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Но позднее депутаты скорректировали свой документ на этапе до первого чтения, исключив из него все пункты о продлении корпоративных норм на 2024 год.

Среди положений принятого в первом чтении законопроекта есть предложение продлить право АО и ООО проводить годовые собрания акционеров и участников в заочном формате, которое они получили в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но затем ежегодно действие этого правила продлевалось. Необходимость очередной пролонгации в пояснительной записке к проекту не объясняется.

Помимо этого, законопроект предусматривает продление еще на год - до конца 2024 года - особых временных корпоративных правил, которые принимались летом 2022 года на фоне введения против России санкций из-за СВО, а затем были продлены на 2023 год.

Среди них - повышенные требования к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, действия АО или членов его совета директоров. По общему правилу эта возможность есть у держателя 1% акций компании, но с 2022 года для этих действий требуется пакет от 5%.

Также на 2024 год предполагается продлить для компаний возможность иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины членов, если в нем осталось не менее трех человек. Аналогично - до конца 2024 года - продлевается право компаний, подпавших по зарубежные санкции, не формировать совет директоров вовсе. В таком случае функции совета директоров осуществляет коллегиальный исполнительный орган такого общества (при наличии), а в его отсутствие - единоличный исполнительный орган компании.

Кроме того, законопроект продлевает еще на год возможность для АО избрать совет директоров со сроком полномочий в три года.

Недружественные иностранцы

В 2022 году в российское законодательство были включены нормы, которые позволяют до конца 2024 года приостанавливать корпоративные права недружественных иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых компаний. К последним были отнесены организации с лицензиями на пользование недрами или владеющие объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в РФ, если их акции не торгуются на бирже, а акционеров - не более 50.

Законопроект продлевает возможность поражения иностранных совладельцев в правах до конца 2025 года. Это, как и прежде, будет возможно по решению суда, если "недружественные" совладельцы мешают нормальному функционированию компании, например, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года публично заявили о прекращении ее работы в России, расторгли значимые договоры, уволили более трети сотрудников и т. п.

Ограничения включают запрет на участие в собраниях акционеров и участников ООО, получение дивидендов, распределение прибыли, распоряжение акциями и долями.

Эти правила не распространяется на организации, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции.

Перестрахование и полномочия Банка России

Также правительственный законопроект еще на год продлевает временный запрет для российских страховщиков на заключение сделок перестрахования с контрагентами из "недружественных" государств. Этот запрет не действует только в части сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений, либо в случаях наличия разрешения от Банка России.

Аналогичная пролонгация предусмотрена и для нормы о праве ЦБ определять перечень информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать. Соответствующие полномочия регулятор получил весной 2022 года, затем они продлевались до конца 2023 года.

Кроме того, останется в силе действующая до 31 декабря 2023 года норма о праве банков продавать физлицам слитки драгметаллов за валюту. Ранее Минфин пояснял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупке долларов. Норма также была введена в марте 2022 года.