"Газпром" к концу года начнет подачу газа со 2-й установки Ковыкты в "Силу Сибири"

Компания также намерена вывести Чаяндинское месторождение на полную проектную производительность через год

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" до конца года начнет подачу газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3) на Ковыктинском месторождении (Иркутская область) в газопровод "Сила Сибири", сообщила компания по итогам заседания совета директоров.

Совет директоров одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

В настоящее время на площадку УКПГ-3 подан газ, ведется пусконаладка оборудования.

На Чаяндинском месторождении в Якутии готовятся к запуску новые газовые скважины и финальная установка предварительной подготовки газа (УППГ-4). До конца 2024 года месторождение будет выведено на полную проектную производительность.

На участке газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области в текущем году будут включены в работу почти 900 км лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке) и вторые цеха пяти компрессорных станций. Компания также ведет строительство компрессорной станции на участке "Силы Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения.

Продолжается сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Текущий статус реализации проекта - 90,7%.

На Бованенковском месторождении Ямальского центра газодобычи, ключевого для развития газовой отрасли в XXI веке, до конца года будут введены в эксплуатацию три дожимные компрессорные станции и десятки газовых скважин. Ведется обустройство второго опорного месторождения - Харасавэйского. В настоящее время здесь идет строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, эксплуатационных скважин.

На востоке России "Газпром" развивает мощный инфраструктурный комплекс из объектов добычи, транспортировки и переработки газа. В рамках развития Сахалинского центра газодобычи, в частности, в 2023 году успешно закончены комплексные испытания двух финальных добычных скважин Киринского месторождения.