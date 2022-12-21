Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"
Ковыктинское месторождение. Архивное фото.
Фото: ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" начал добычу газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области и эксплуатацию участка "Ковыкта-Чаянда" магистрального газопровода "Сила Сибири"; президент РФ Владимир Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения.

Председатель правления концерна Алексей Миллер в ходе церемонии запуска заявил: "Первоочередные объекты Ковыктинского месторождения готовы к вводу. Готов к эксплуатации участок "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Все объекты комплекса введены строго в плановые директивные сроки. Вводные объекты Ковыктинского месторождения построены за два года. Все это построено в невообразимых, сверхтяжелейших климатических и геологических условиях. И сделано это на самом высоком уровне".

Путин дал команду на начало поставок по видеоконференцсвязи: "Начинайте работу". Он отметил: "На карте страны появляется новый - Иркутский - центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее в Восточной Сибири. Поздравляю с этим большим, знаковым достижением".

Ковыктинское месторождение

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Извлекаемые запасы газа по проекту - 1,8 трлн куб. м, газового конденсата - 65,7 млн тонн. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

Месторождение имеет сложное геологическое строение и рельеф, что требует применения передового опыта и компетенций на всех этапах разработки месторождения - от бурения эксплуатационных скважин до строительства объектов инфраструктуры.

Первоочередные объекты обустройства месторождения на полное развитие созданы в сжатые сроки. Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года. А уже в октябре 2022 года был подан газ Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения.

УКПГ-2 - один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого газа, после чего подготовленный до требуемых параметров газ будет направляться в магистральный газопровод. В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКПГ, что позволит вывести добычу на месторождении на проектный уровень - 27 млрд куб. м в год.

"Сила Сибири"

Газопровод "Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Предназначен для доставки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай. Магистраль проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

В декабре 2019 года газопровод "Сила Сибири" (участок от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска Амурской области на границе с КНР) был запущен в работу. По нему начались поставки газа с Чаяндинского месторождения.

Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта - Чаянда" протяженностью 804 км, он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским.

Отмечается, что запуск объектов обустройства Ковыктинского месторождения, включая УКПГ-2, а также участка "Ковыкта - Чаянда" газопровода "Сила Сибири" будет способствовать развитию газоснабжения восточных регионов России и надежному выполнению обязательств по поставкам российского газа по "восточному маршруту" на экспорт в Китай.

Газпром Владимир Путин Иркутская область Ковыктинское месторождение Алексей Миллер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Минздрав РФ рекомендовал пациентам с гриппом и температурой 38 вызывать скорую только ночью

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Матвиенко не исключила подготовки законопроекта об ограничении сроков ареста

Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года

Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });