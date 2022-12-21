Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Ковыктинское месторождение. Архивное фото. Фото: ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" начал добычу газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области и эксплуатацию участка "Ковыкта-Чаянда" магистрального газопровода "Сила Сибири"; президент РФ Владимир Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения.

Председатель правления концерна Алексей Миллер в ходе церемонии запуска заявил: "Первоочередные объекты Ковыктинского месторождения готовы к вводу. Готов к эксплуатации участок "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Все объекты комплекса введены строго в плановые директивные сроки. Вводные объекты Ковыктинского месторождения построены за два года. Все это построено в невообразимых, сверхтяжелейших климатических и геологических условиях. И сделано это на самом высоком уровне".

Путин дал команду на начало поставок по видеоконференцсвязи: "Начинайте работу". Он отметил: "На карте страны появляется новый - Иркутский - центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее в Восточной Сибири. Поздравляю с этим большим, знаковым достижением".

Ковыктинское месторождение

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Извлекаемые запасы газа по проекту - 1,8 трлн куб. м, газового конденсата - 65,7 млн тонн. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

Месторождение имеет сложное геологическое строение и рельеф, что требует применения передового опыта и компетенций на всех этапах разработки месторождения - от бурения эксплуатационных скважин до строительства объектов инфраструктуры.

Первоочередные объекты обустройства месторождения на полное развитие созданы в сжатые сроки. Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года. А уже в октябре 2022 года был подан газ Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения.

УКПГ-2 - один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого газа, после чего подготовленный до требуемых параметров газ будет направляться в магистральный газопровод. В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКПГ, что позволит вывести добычу на месторождении на проектный уровень - 27 млрд куб. м в год.

"Сила Сибири"

Газопровод "Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Предназначен для доставки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай. Магистраль проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

В декабре 2019 года газопровод "Сила Сибири" (участок от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска Амурской области на границе с КНР) был запущен в работу. По нему начались поставки газа с Чаяндинского месторождения.

Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта - Чаянда" протяженностью 804 км, он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским.

Отмечается, что запуск объектов обустройства Ковыктинского месторождения, включая УКПГ-2, а также участка "Ковыкта - Чаянда" газопровода "Сила Сибири" будет способствовать развитию газоснабжения восточных регионов России и надежному выполнению обязательств по поставкам российского газа по "восточному маршруту" на экспорт в Китай.