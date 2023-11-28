Принят закон о расторжении аренды со стивидорами при нарушениях в перевалке угля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет досрочно расторгать договоры аренды федерального имущества, заключенные со стивидорными компаниями, в случае нарушений, связанных с перевалкой угля в морских портах.

Автор законопроекта - правительство, документ (№316690-8) был внесен в Госдуму в марте. Во внесенном документе предлагалось расторгать договор аренды со стивидорами в случае, если компания в течение одного года два и более раз не выполнила предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора об устранении нарушений при деятельности, связанной с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту.

Против такой формулировки выступил думский комитет по энергетике, который в своем заключении заявил, что документ несет риски приостановки деятельности и банкротства стивидорных и угледобывающих компаний. Комитет предложил ко второму чтению дополнить законопроект нормой о том, что договор аренды досрочно расторгается не в целом, а только в отношении объекта, на котором было выявлено повторное невыполнение предписания контрольного органа. Второе предложение комитета - договор расторгается только в случае нарушения, повлекшего причинение существенного вреда здоровью граждан.

Оба замечания были учтены ко второму и третьему чтению. В тексте принятого закона говорится, что договор может быть расторгнут в случае совершения арендатором нарушения законодательства, повлекшего причинение вреда здоровью граждан или существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, и если одновременно арендатор в течение одного года повторно не выполнил предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора, и его деятельность была приостановлена на 90 суток.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщал, что нарушения, которые фиксирует министерство, касаются стивидоров, работающих в Находкинском порту, Торговом порту Посьет, Восточном порту, Малом порту (г.Находка, Приморский край.), Владивостокском порту. "Это там, где есть нарушения по перевалке и нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований", - отмечал Зверев.