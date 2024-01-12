Доходы стивидоров предложено учитывать в расценках на аренду инфраструктуры портов РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта предложило дать правительству полномочия определять размер арендной платы за пользование инфраструктурой морских портов исходя из доходов арендаторов госсобственности.

Об этом говорится в поправках к федеральному закону "О морских портах", опубликованных на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля 2024 года.

Проектом предлагается внести изменения в статью 31 федерального закона "О морских портах" и отдельные законодательные акты, устанавливающие, что размер арендной платы за пользование объектами портовой инфраструктуры определяется на основании отчета независимого оценщика и соответствует рыночным значениям.

Новая редакция статьи предусматривает, что стоимость аренды объектов инфраструктуры в морском порту определяется в порядке, установленном правительством, и учитывающем доходы арендаторов.

Минтранс ранее уже предлагал внести изменения в статью 31 федерального закона о морских портах. В октябре 2023 г. ведомство подготовило поправки, позволяющие закрепить норму ежегодной индексации ставок аренды за пользование объектами федеральной собственности, в том числе причалов, в российских морских портах на уровне инфляции.