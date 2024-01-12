Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Доходы стивидоров предложено учитывать в расценках на аренду инфраструктуры портов РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта предложило дать правительству полномочия определять размер арендной платы за пользование инфраструктурой морских портов исходя из доходов арендаторов госсобственности.

Об этом говорится в поправках к федеральному закону "О морских портах", опубликованных на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля 2024 года.

Проектом предлагается внести изменения в статью 31 федерального закона "О морских портах" и отдельные законодательные акты, устанавливающие, что размер арендной платы за пользование объектами портовой инфраструктуры определяется на основании отчета независимого оценщика и соответствует рыночным значениям.

Новая редакция статьи предусматривает, что стоимость аренды объектов инфраструктуры в морском порту определяется в порядке, установленном правительством, и учитывающем доходы арендаторов.

Минтранс ранее уже предлагал внести изменения в статью 31 федерального закона о морских портах. В октябре 2023 г. ведомство подготовило поправки, позволяющие закрепить норму ежегодной индексации ставок аренды за пользование объектами федеральной собственности, в том числе причалов, в российских морских портах на уровне инфляции.

Минтранс правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил одну технологическую установку из-за инцидента

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма

Роспотребнадзор не получал предложений о передаче части полномочий Минздраву

Роспотребнадзор не получал предложений о передаче части полномочий Минздраву

Росптицесоюз назвал цены на яйца в РФ одними из самых низких в мире

Росптицесоюз назвал цены на яйца в РФ одними из самых низких в мире

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"
Операция США и союзников против хуситов

В Кремле назвали нелегитимными удары США и Великобритании по Йемену

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });