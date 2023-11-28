Штрафовать экспортеров за невыполнение требования продавать валюту пока невозможно

Назначать такие штрафы будет можно не ранее того, как будут внесены соответствующие изменения в КоАП

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Административные штрафы за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России нельзя ввести с 11 октября 2023 года, даты подписания соответствующего президентского указа, говорится в заключении правового управления Госдумы.

Там объяснили, что закон, устанавливающий ответственность за административное правонарушение, обратной силы не имеет.

Заключение на депутатский законопроект № 475201-8, который восстанавливает в КоАП штрафы за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России, опубликовано в электронной базе данных парламента.

Этот законопроект в начале ноября внесла в палату группа депутатов и сенаторов во главе с Андреем Клишасом. В проекте есть поправки к статье 15.25 КоАП, которая устанавливает штрафы за нарушение валютного законодательства. Предлагается дополнить ее нормой (ч.3.1), по которой за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф. Его размер для должностных лиц составит от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Действие этой нормы предполагается распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

"Согласно проектному пункту 2 статьи 2 законопроекта действие части 3.1 статьи 15.25 кодекса (КоАП - ИФ) будет распространяться на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. Однако предлагаемый подход законодательного регулирования не согласуется с частью 2 статьи 1.7 кодекса (КоАП - ИФ), в соответствии с которой закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", - говорится в заключении правового управления.

Указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами, был подписан президентом 11 октября 2023 года. В документе содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, но он имеет гриф ДСП и не публикуется. Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний.

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).