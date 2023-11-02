В КоАП пропишут штрафы для экспортеров, не продающим валютную выручку в России

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Восемь депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, который возвращает в КоАП действовавшие ранее штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже экспортерами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, норма была отменена в 2013 году.

Среди авторов законопроекта № 475201-8 сенатор Андрей Клишас и депутат Дмитрий Вяткин.

Законопроект содержит поправки к ст. 15.25 КоАП, которая устанавливает штрафы за нарушение валютного законодательства. Предлагается дополнить ее нормой (ч.3.1), по которой за неисполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке или нарушение порядка такой продажи будет предусмотрен штраф. Его размер для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Действие этой нормы предполагается распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. В этот день стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Указ, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется (даже его номер - 771 - стал известен только из изданного впоследствии постановления правительства). Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний.

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

При этом, статья 21 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", устанавливающая обязанность продажи части валютной выручки, не действует с 1 января 2007 года, в 2013 году сенатор Клишас внес, а Госдума приняла закон, который отменял и часть 3 ст. 15.25 КоАП, которая устанавливала штрафы за невыполнение обязанности по обязательной продаже части валютной выручки, а равно нарушение установленного порядка обязательной продажи части валютной выручки. Предложенная парламентариями к принятию норма фактически полностью воспроизводит действие старого КоАП - штраф на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Одновременно в рамках КоАП до 31 декабря 2023 года продолжает действовать применяемый сейчас к резидентам РФ (компаниям и гражданам) мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они вызваны санкциями. С февраля 2022 года было приостановлено применение ряда статей 15.25 КоАП. Речь идет о части 1 (незаконные валютные операции), части 4 (невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки), части 4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на счета), части 4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому договору), части 5 (невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).