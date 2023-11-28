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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей
Последствия штормовой погоды в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб инфраструктуры Крыма от мощного шторма, по предварительным оценкам, составляет почти 500 млн рублей, однако после сбора всей информации должен существенно вырасти, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", - сказал Садаклиев журналистам.

Он также сообщил, что полное восстановление энергоснабжения в Крыму ожидается к утру среды, 29 ноября.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье, 26 ноября. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.

В ряде городов Крыма вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши; один человек погиб, есть пострадавшие. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.

Крым Сергей Садаклиев
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