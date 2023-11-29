Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Число муниципалитетов Крыма с режимом ЧС из-за шторма увеличилось до 15

Число муниципалитетов Крыма с режимом ЧС из-за шторма увеличилось до 15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в 15 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, режим угрозы ЧС действует на территории трех муниципалитетов: города Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Продолжается сбор информации по уточнению ущерба.

Накануне Аксенов сообщал о введение режима ЧС в 10 муниципалитетах.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, есть пострадавшие. Около полумиллиона жителей полуострова оставались без света.

Предварительно власти оценили ущерб от шторма в 0,5 млрд рублей.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ущерб от шторма в Крыму вырос до 1,35 млрд руб.

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

ФСБ сообщила о предотвращенном подрыве военкомата в Воронеже

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Что произошло за день: вторник, 28 ноября

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

"Центр анализа европейской политики" признан в РФ нежелательной организацией

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР объединились в содружество "Донбасс"

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });