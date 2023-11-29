Число муниципалитетов Крыма с режимом ЧС из-за шторма увеличилось до 15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в 15 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, режим угрозы ЧС действует на территории трех муниципалитетов: города Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Продолжается сбор информации по уточнению ущерба.

Накануне Аксенов сообщал о введение режима ЧС в 10 муниципалитетах.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, есть пострадавшие. Около полумиллиона жителей полуострова оставались без света.

Предварительно власти оценили ущерб от шторма в 0,5 млрд рублей.