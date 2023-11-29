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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию по кори и коклюшу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем в РФ контролируемая, рост заболеваемости корью в некоторых регионах отмечается преимущественно среди непривитых, сообщили в Роспотребнадзоре.

"С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и коклюшу контролируемая", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в некоторых регионах рост заболеваемости корью отмечен преимущественно "за счет не привитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья". В частности, в ведомстве уточнили, что "групповые очаги заболевания корью в течение года наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок".

Коклюшем, как уточнили в ведомстве, в основном "болеют дети, в том числе непривитые – до года, а также школьники, у которых угас иммунитет".

Ранее в СМИ со ссылкой на главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Лейлу Намазову-Баранову появилась информация о том, что число зарегистрированных случаев кори среди детей в России с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тыс., что в 262 раза больше, чем за тот же период 2022 года (19 случаев). Рост заболеваемости коклюшем, по ее данным, за тот же период составил 965%, более 1,6 тыс. случаев было зарегистрировано в 2022 году, а в 2023 году – более 17,4 тыс. случаев.

Роспотребнадзор
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