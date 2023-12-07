Минздрав РФ заверил, что запасы вакцины от кори покрывают почти 2-месячную потребность

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Остатки вакцин от коклюша в России составляют более 4 млн упаковок, чтобы превышает две трети годовой потребности; остатки вакцин для профилактики кори покрывают почти двухмесячную потребность, сообщили в Минздраве РФ.

"Вакцинация от коклюша проводится одной из шести мультивалентных вакцин, зарегистрированных и находящихся в гражданском обороте в нашей стране. За 11 месяцев этого года в гражданский оборот введено свыше 5,3 млн упаковок вакцины, что соответствует среднегодовым объемам поставок. Остатки вакцин, по данным системы маркировки, составляют на сегодня свыше 4 млн упаковок, что превышает две трети годовой потребности", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

При этом возможное отсутствие какого-то конкретного препарата в конкретной аптеке или медучреждении на конкретную дату может быть связано с особенности фармлогистики. Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах, добавили в министерстве.

"Относительно вакцин для профилактики кори, их остатки на настоящий момент в целом по стране покрывают почти двухмесячную потребность", - сообщили в Минздраве.

Остатки комбинированной вакцины для профилактики краснухи, кори, паротита составляют один месяц, при этом очередные партии вакцин по госконтракту запланированы поставщиком к вводу в гражданский оборот до конца декабря.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в больницах некоторых регионов России возник дефицит вакцин от кори и коклюша.