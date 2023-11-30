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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли девять граждан Казахстана, двое россиян и двое граждан Узбекистана, сообщили в четверг в городском департаменте полиции.

"Департамент полиции города Алма-Аты сообщает, что личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - двое и граждане Узбекистана - двое), еще девять - граждане республики Казахстан", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы департамента полиции.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечается в сообщении.

Рано утром в четверг в хостеле в Алма-Ате произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены тела 13 человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом. В хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59. В больницу за медпомощью обратились четверо, среди них одна иностранка - студентка из Индии.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.

Казахстан Алма-Ата Узбекистан РФ
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