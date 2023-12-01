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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Задержан арендатор алма-атинского хостела, где при пожаре погибли 13 человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане задержан арендатор хостела в Алма-Ате, где в ночь на 30 ноября при пожаре погибли 13 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Ведомство пообещало дать оценку действиям всех лиц, имевших отношение к работе хостела.

По факту гибели людей при пожаре идет досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уголовное дело находится в производстве специального прокурора.

В момент пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из них самостоятельно эвакуировались. От отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе четверо иностранцев: двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Медицинская помощь потребовалась четверым жильцам, в том числе гражданке Индии.

После пожара пресс-служба городского акимата сообщила, хостел был оборудован незаконно, без разрешительных документов, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.

В полиции Алма-Аты 30 ноября заявили, что личности владельцев хостела установлены, их начали искать.

В городском акимате собственником здания, где находился хостел, назвали ТОО "КУСА Халык".

Казахстан Алма-Ата
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