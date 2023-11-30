"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

В специальную студию пригласят российских и аккредитованных в Москве иностранных журналистов

Президент России Владимир Путин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года, проведя в совместном формате "прямую линию" и большую пресс-конференцию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", - рассказал он журналистам.

Вопросы от граждан для "прямой линии" начнут принимать 1 декабря.

"В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты - это российские региональные журналисты, всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве", - сказал Песков.

О месте проведения мероприятия он сообщил позднее.

На вопрос о его хронометраже он ответил: ""Прямая линия" не имеет заранее какого-то четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера".

Вопросы на "прямую линию" можно будет задать по бесплатному номеру 8 800 200 4040, можно будет отправить бесплатное SMS с вопросом на номер 04040. Все способы отправить вопрос указаны на сайте мероприятия.

"Там еще есть у нас и телефонное приложение для Android, оно в этом году будет работать, и другие варианты. Все это предельно детально расписано на упомянутом мной сайте. В колл-центре программы будут принимать звонки телефонисты, волонтеры. И новация этого года - к проекту подключился Общероссийский народный фронт", - сказал Песков, уточнив, что сотрудники ОНФ также будут собирать вопросы.

"Вы спросите у меня, почему ОНФ? Потому что уже на протяжении целого ряда лет ОНФ после завершения "Прямой линии" в течение года до последнего вопроса обрабатывал все обращения граждан", - отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что специалисты ОНФ вместе с волонтерами будут продолжать принимать обращения граждан и после завершения программы. "Они будут целый год работать с тем, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение", - сказал он.

Обращения граждан будут поступать и через соцсети - "ВКонтакте", "Одноклассники". "Через них тоже через чат-бот можно отправить видеовопрос или текстовый вопрос президенту Путину", - добавил Песков.

В 2022 году впервые с 2001 года ежегодной пресс-конференции президента не было. Предстоящее мероприятие пройдет впервые за последние два года и станет 18-й по счету "большой пресс-конференцией" Путина.

Совмещенный формат впервые опробовали в пандемию в 2020 году, включив элементы "прямой линии" в большую пресс-конференцию. Тогда мероприятие продлилось 4 часа 29 минут, за это время Путин ответил на 68 вопросов - как журналистов, так и рядовых россиян.

В 2020 году из-за пандемии Путин выходил на связь с журналистами по видеоконференцсвязи из своей резиденции в Ново-Огареве, рядом с ним тогда сидели только несколько корреспондентов кремлевского пула, а остальные журналисты находились в Центре международной торговли. Последняя большая пресс-конференция Путина в 2021 году прошла в столичном Манеже уже в очной форме.

Аккредитация на прошлую пресс-конференцию носила закрытый характер, на нее могли попасть только представители тех СМИ, которые получили приглашение от администрации президента. Среди них были, как федеральные, так и региональные средства массовой информации, а также представители иностранной прессы, приглашены были и СМИ - иноагенты. Поясняя тогда принципы и критерии формирования списка аккредитованных СМИ, Песков сказал: "Это журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня".

Из-за ограничений в 2021 году общее количество аккредитованных представителей СМИ значительно сократилось - чуть более пятисот человек против 774 в 2020 году и примерно 1900 в допандемийном 2019 году. Пресс-конференция 2021 года продлилась 3 часа 55 минут, президент ответил за это время на 55 вопросов.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла Андрея Карлова.

Продолжительность пресс-конференции Путина всегда непредсказуема, рекорд общения президента с журналистами был поставлен в 2008 года. Тогда за 4 часа 40 минут Путин ответил более чем на 100 вопросов.