Бороться с фейками на "Прямой линии" Путина будет спецгруппа ОНФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Общероссийском народном фронте (ОНФ) создали специальную группу для того, чтобы не допустить появления фейков в ходе совместной пресс-конференции и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина 14 декабря, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"Конечно, будут фейки. Мы для этого сформировали такую боевую группу, чтобы не дать возможности нашим оппонентам вмешаться в этот процесс", - сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, группа по борьбе с фейками сформирована из представителей всех 89 регионов, которые живут там и ежедневно сталкиваются с проблемами людей. "Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему (...), мы быстро через наши региональные отделения сможем отреагировать", - отметил он.

Кузнецов рассказал, что объединенная редакция программы разместится в штаб-квартире ОНФ. "Здесь, на Мосфильмовской 40, в этом помещении будет сидеть объединенная редакция редакторов телеканалов, телефонистов Народного фронта и нашего актива - наших наиболее опытных руководителей, представителей региональных отделений. Все они будут принимать и обрабатывать обращения, поступающие на "Прямую линию" с президентом", - сказал Кузнецов.

ОНФ начнет принимать обращения с колл-центра на Камчатке по местному времени. Колл-центр Народного фронта в Москве начнет работать с 08:00 утра 1 декабря. Колл-центры в других регионах также начнут работать с 08:00 утра по местному времени.

Руководитель исполкома Народного фронта также отметил, что "ядром "Прямой линии", как ожидается, станут вопросы, которые связаны с нашей повседневной жизнью". Среди них - ЖКХ, здравоохранение, социальные вопросы, связанные с льготами и пособиями. Кроме того, ожидается много вопросов из новых регионов России.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 14 декабря подведет итоги года, проведя в совместном формате "Прямую линию" и большую пресс-конференцию.

1 декабря начинается прием вопросов от граждан. Вопросы президенту будет возможно задать по бесплатному номеру 88002004040, можно будет отправить бесплатное СМС с вопросом на номер 04040. По словам Пескова, ознакомиться со всеми возможными способами отправки вопроса президенту можно на сайте www.moskva-putinu.ru.

Сотрудники ОНФ также будут собирать вопросы. "Вы спросите у меня, почему ОНФ? Потому что уже на протяжении целого ряда лет ОНФ после завершения "Прямой линии" в течение года до последнего вопроса обрабатывал все обращения граждан", - отметил пресс-секретарь президента РФ.