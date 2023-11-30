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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил нормы принятого в четверг Думой закона о продлении до 1 января 2025 года периода перехода российских IT-компаний к авторизации пользователей через локализованные в РФ системы.

"С завтрашнего дня способы авторизации через зарубежные сервисы окажутся незаконными", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, "ведущие цифровые платформы оказались к этому готовы: Ozon вчера уже объявил, что убирает вход через Apple ID, почти все готово у VK и Яндекса*.

Депутат посоветовал всем пользователям "как можно скорее убедиться в том, что помимо зарубежных систем авторизации к вашим аккаунтам привязаны способы входа через логин-пароль и системы российских компаний вроде VK ID, Яндекс ID и т.д.". "А еще надежнее - там, где это возможно, привязать вход через "Госуслуги", - добавил Горелкин.

В связи с этим он назвал ошибочной трактовку положений принятого в четверг Госдумой закона, который дает российским цифровым платформам еще год на локализацию систем взаимодействия с пользователями.

По словам Горелкин неправильно считать, что мораторий также коснется использования российскими сайтами входа через Google, Apple и другие зарубежные сервисы авторизации.

Антон Горелкин Госдума
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