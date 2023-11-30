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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Принят закон о продлении авторизации для пользователей РФ через зарубежные ресурсы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 487343-8 депутата Антона Горелкина о продлении до 1 января 2025 года периода перехода российских IT-компаний к авторизации пользователей через локализованные в России системы.

Автор проекта объяснял, что принятие закона "даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями", чтобы они успели решить все технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под российский контроль. Поэтому привычные способы авторизации сохранятся еще на год.

Однако, "мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации", подчеркнул Горелкин. По его словам, "зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать".

Также депутат назвал ошибочным убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом.

"Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail. Конечно, на российские сервисы переезжать нужно (особенно госслужащим), но для чистоты отношений отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина", - написал Горелкин в телеграм-канале.

В июле были внесены поправки в 149-ФЗ, по которым авторизация на сайтах и в приложениях с декабря 2023 года будет возможна только по российскому телефонному номеру, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.

"Цель этих нововведений - усиление сохранности персональных данных наших граждан, сокращение рисков интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы", - напоминал депутат.

"Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года. Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять - иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей", - сообщал Горелкин.

Apple Google ЕБС Госуслуги Антон Горелкин Госдума
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