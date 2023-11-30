Перевалка грузов в основных черноморских портах РФ возобновлена после непогоды

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Некоторое улучшение погоды позволило в 16.00 в четверг возобновить швартовные операции и перевалку грузов в основных черноморских портах РФ, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) со ссылкой на администрацию морских портов Черного моря.

Ограничение судоходства в акватории и на подходах к морским портам Черноморского бассейна действовало несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

"В крупнейшем морском порту России Новороссийске возобновлено проведение швартовных операций морских судов, продолжена работа стивидорных компаний и терминалов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в порту ведутся работы по устранению последствий шторма, а также очистке акватории от заносов плавающего мусора.

По данным агентства, в морском порту Севастополь судов под грузовыми операциями нет, а пассажироперевозки будут возобновлены после проведения водолазного обследования пассажирских причалов морского порта.

"В связи с фактическим улучшением погодных условий в четверг возобновлены операции в морских портах Евпатория, Феодосия, Керчь. В морском порту Ялта возобновлены перевозки на пассажирских судах прибрежного плавания. В морском порту Сочи к 16:00 возобновлены пассажирские перевозки, работа морских терминалов и служб морского порта", - сообщает Росморречфлот.

Отмечается, что в порту Анапы работа, связанная с грузовыми операциями, пассажирскими перевозками, функционированием морских терминалов и портовых служб, осуществляется в штатном режиме.

"Вечером 30 ноября по погоде могут быть возобновлены грузовые операции в морских портах Тамань и Туапсе. В порту Тамань в 13:55 мск четверга было поставлено к причалу первое судно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем синоптики отмечают, что улучшение погоды в ряде районов Черноморского побережья может оказаться неустойчивым. В большинстве морских портов бассейна действуют штормовые предупреждения, отмечает Росморречфлот.

Согласно сообщению, службы капитанов морских портов, сотрудники ФГУП "Росморпорт", стивидорных и судоходных компаний, региональных, городских и муниципальных служб подсчитывают значительный ущерб, нанесенный стихией транспортной, энергетической, коммунальной и туристической инфраструктуре Черноморского побережья.