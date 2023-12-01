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Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды
Архивное фото
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Опасные метеорологические явления сохраняются в акватории Черного моря, морские порты Краснодарского края, Керченская переправа работают с ограничениями по погодным условиям, сообщило министерство транспорта РФ.

Согласно сообщению, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. За последние сутки паромами выполнено 11 рейсов.

"В этой зоне действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 1 декабря ветер юго-западный, южный 13-18 м/сек, местами порывы до 24 м/сек., без осадков, видимость хорошая, высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха +13-15С, температура воды в море +8-9 С", - говорится в сообщении.

Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить после шторма перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья РФ.

Краснодарский край Керченская переправа Черное море
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