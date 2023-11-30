Новым гендиректором Большого театра может стать Гергиев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новый генеральный директор Государственного академического Большого театра может быть представлен труппе театра в ближайшее время, им может стать художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с кадровыми перестановками в театре.

"Как ожидается, в ближайшие дни будет представлен новый генеральный директор Большого театра. Ожидается, что им станет Валерий Абисалович Гергиев", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь музыкальный критик, музыковед Сергей Буланов опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором гендиректор Большого театра Владимир Урин обращается к труппе после премьеры и сообщает о том, что сегодня его последний рабочий день в театре.

"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний рабочий день в Большом театре", - сказал Урин.

В пресс-службе Большого театра "Интерфаксу" не смогли прокомментировать данную информацию.

В середине ноября в СМИ появилась информация о том, что руководитель Мариинского театра, дирижер Гергиев может возглавить Большой театр, совмещая руководящие должности в двух театрах. Тогда СМИ сообщали, что Гергиев возглавит объединенную дирекцию двух театров. Позже появилась информация о том, что генеральный директор Большого театра Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и эта просьба, по данным СМИ, была удовлетворена. В Большом театре тогда отказались комментировать данную информацию. Гергиев, отвечая на вопросы журналистов, напоминал, что возглавляет Мариинский театр.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны были закончиться в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко с 1995 года.

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д. Д. Шостаковича, став художественным руководителем и главным дирижёром. Также Гергиев является генеральным директором театра.