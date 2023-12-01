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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Гергиева представили коллективу Большого театра как гендиректора

Объединять ГАБТ и Мариинский театр в правительстве не планируют

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова представили коллективу Государственного академического Большого театра нового генерального директора - Валерия Гергиева, который также возглавляет Мариинский театр.

"Мне поручено председателем правительства представить нового генерального директора Большого театра Валерия Абисаловича Гергиева в связи с тем, что сегодняшний генеральный директор Большого театра Владимир Георгиевич Урин написал заявление по собственному желанию", - сказала Голикова на этой встрече.

"Предвосхищая возможные вопросы, поскольку это долго обсуждалось в прессе относительно возможного объединения Большого и Мариинского театров. Этого не произойдет. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, - как самостоятельные юридические лица", - добавила она.

Урина она поблагодарила за многолетнюю работу по руководству театром.

"За это время на сценах Большого театра поставлено огромное количество прославленных произведений, как оперы, так и балета, которые вошли в золотой фонд российской культуры. Владимир Георгиевич, искренне хочу вас за это поблагодарить. Вы создали прославленный коллектив, это не просто Большой театр России, это Большой театр всего мира, который ценят, знают и любят", - сказала Голикова.

Она пообещала дальнейшую поддержку коллективу, который, как она подчеркнула, в сегодняшнем составе создан Уриным. Она выразила надежду, что Большой "так же прославленно будет работать и под руководством нового руководителя".

Гергиев не нуждается в представлении, отметила Голикова, но напомнила, что он уже 35 лет бессменно руководит Мариинским театром, таким же прославленным театром России, как и Большой.

"У них совсем небольшая разница в возрасте. Вы знаете, что в этом году Мариинскому театру исполнилось 240 лет, мы готовимся к юбилею Большого, которому в 2026 году будет 250", - сказала Голикова.

Любимова от имени Минкультуры пообещала поддержку коллективу Большого театра.

"Это очень ответственный и важный момент для нас для всех. Мы много лет работает с Владимиром Георгиевичем, много лет работаем с Валерием Абисаловичем... Со стороны министерства культуры мы всячески поддерживаем все работы, всех цехов, всех заместителей, - мы постараемся в этот турбулентный момент перехода быть рядом, быть на связи, помогать и поддерживать. Для нас самое главное - наш зритель", - сказала Любимова.

На встрече присутствовали представители, в первую очередь руководители, всех подразделений театра.

О назначении Гергиева стало известно ранее 1 декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, новый гендиректор театра назначен на пять лет.

Гергиев с 1996 года является художественным руководителем-директором Государственного академического Мариинского театра.

Урин руководил ГАБТом с июля 2013 года, правительство не раз продлевало его контракт. 30 ноября стало известно, что он попрощался с коллективом и сообщил об отставке.

ГАБТ Мариинский театр Ольга Любимова Татьяна Голикова Валерий Гергиев Большой театр Владимир Урин
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