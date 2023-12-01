Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Эксперименты по маркировке оптоволокна и светотехники стартовали в РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции, начнутся в РФ с 1 декабря 2023 года. Ранее соответствующие постановления были утверждены правительством РФ.

В эксперимент по маркировке электронной продукции включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, всего 15 видов продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Эксперимент продлится до 28 февраля 2025 года.

Как отметили в пресс-службе оператора маркировки в РФ ООО "Оператор ЦРПТ", маркировка на этом рынке помимо традиционной борьбы с контрафактом направлена на противодействие импортерам, выдающим продукцию за российскую для получения госзаказов. По данным ЦРПТ, еще до объявления эксперимента по маркировке почти 40 компаний отрасли выразили готовность к участию в нем.

Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции пройдет до 1 декабря 2024 года. В перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код, войдут оптические волокна и волоконно-оптические кабели, напомнили в ЦРПТ. На сегодняшний день 60% производителей этого рынка выразили свою готовность принять участие в пилоте.

ЕАЭС Евразийский экономический союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Что произошло за день: четверг, 30 ноября

Перевалка грузов в основных черноморских портах РФ возобновлена после непогоды

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });