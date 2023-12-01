Эксперименты по маркировке оптоволокна и светотехники стартовали в РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции, начнутся в РФ с 1 декабря 2023 года. Ранее соответствующие постановления были утверждены правительством РФ.

В эксперимент по маркировке электронной продукции включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, всего 15 видов продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Эксперимент продлится до 28 февраля 2025 года.

Как отметили в пресс-службе оператора маркировки в РФ ООО "Оператор ЦРПТ", маркировка на этом рынке помимо традиционной борьбы с контрафактом направлена на противодействие импортерам, выдающим продукцию за российскую для получения госзаказов. По данным ЦРПТ, еще до объявления эксперимента по маркировке почти 40 компаний отрасли выразили готовность к участию в нем.

Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции пройдет до 1 декабря 2024 года. В перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код, войдут оптические волокна и волоконно-оптические кабели, напомнили в ЦРПТ. На сегодняшний день 60% производителей этого рынка выразили свою готовность принять участие в пилоте.