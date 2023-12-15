Эксперимент по маркировке товаров для детей стартует в РФ 20 декабря

Он продлится до 1 декабря 2024 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для детей пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предполагается, что эксперимент охватит товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров - самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол (коды ТН ВЭД 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0 и 9504 90 800 9).

Оператором эксперимента традиционно выступит АО "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, оператор маркировки в РФ). Участие в эксперименте будет добровольным, коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.

"Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки детских товаров", - считают в правительстве.

Как сообщили в пресс-службе ЦРПТ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля подделок на этом рынке составляет 30%. "Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии. Важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки еще и с учетом большого количества видов упаковки детских игрушек", - приводятся в пресс-релизе слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.