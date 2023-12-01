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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

РФ завершила введение обязательной маркировки табачной продукции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Вступил в силу заключительный этап введения маркировки на табачном рынке - с 1 декабря в РФ не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет.

Как напомнили в пресс-службе оператора маркировки в РФ ООО "Оператор ЦРПТ", маркировка рынка табака началась в 2019 году, на сегодняшний день коды маркировки наносятся на пять видов табачной продукции, в том числе сигареты, альтернативную табачную продукцию, никотиносодержащую продукцию и никотинсодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина.

"Маркировка табачного рынка вводилась с рекордным количеством этапов. Это было сделано по просьбе бизнеса. Маркировка уже доказала свою эффективность как современный контрольный (надзорный) инструмент в условиях моратория на проверки и на этом рынке. В табаке легализовалось 18 производств, а еще 45 нелегальных было закрыто, увеличивается количество легальной розницы", - приводятся в пресс-релизе слова директора по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максима Курганского.

На этой неделе Минпромторг РФ сообщил, что с 1 марта 2024 года планируется также сделать обязательной передачу в информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ, государственная система маркировки "Честный знак") сведений об объеме производства и оборота табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья.

Минпромторг РФ
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