Комитет Госдумы поддержал поправки в НК в части перехода на цифровую маркировку табака

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету нподдержал законопроект, который регулирует в налоговом законодательстве порядок взимания акцизов и их администрирования после перехода на цифровую маркировку табачной и никотиносодержащей продукции.

Законопроект № 512729-8 правительство внесло в парламент в декабре 2023 года.

"Разработка законопроекта обусловлена тем, что с 1 марта 2024 года изменяются требования к маркировке табачной и никотиносодержащей продукции. Мы отказываемся от бумажных марок и переходим к использованию цифровых марок для маркировки", - сказал на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Законопроект регулирует порядок взимания акцизов и определяет порядок администрирования акцизов после перехода на цифровую маркировку. "Вводится термин учетно-контрольная специальная марка, это по сути дела тот штрих-код, который будет наноситься на пачку. Уточняются определенные требования по контролю - налоговая база не может быть меньше, чем соответствующий объем выпуска продукции - табачной, либо никотиносодержащей, зафиксированный в государственной информационной системе", - отметил замминистра.

Депутаты поинтересовались, как будет выглядеть цифровая марка на табачной продукции. "Вместо физической акцизной марки будет штрих-код, как на лекарствах, на молочной продукции. Признак идентификационный учетный будет", - заверил замминистра.